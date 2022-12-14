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FOX'un Sevilen Dizisi Tozlu Yaka'dan Kötü Haber!
FOX'un yaz sezonunda yayın hayatına başlayan gençlik sevilen dizisi 'Tozluyaka'dan kötü haber!
TV-DİZİ-SİNEMA 14.12.2022, 10:19
Emre Kinay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ulvi Kahyaoğlu, Sude Zülal Güler, Serra Pirinç, Can Bartu Aslan, Çağla Şimşek, Haktan Zavlak ve Özgür Foster'ın başrolünü paylaştığı dizi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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