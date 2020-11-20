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Fox Tv yeni dizi ''Defne ile son gece'' oyuncu kadrosu belli oldu.

Fox Tv yeni dizi ''Defne ile son gece'' oyuncu kadrosu belli oldu.

Fox tv ekranlarında yeni bir dizi ekrana gelecek.

Defne ile Son Gece

 Gold film ‘’Defne ile Son Gece’’ isimli dizi için hazırlık içerisinde dizide ki başrol oyuncular belli oldu. ‘’Defne ile Son Gece’’ dizi konusu Defne isimli genç bir kadının hayatına yer verilecek. Başrollerinde ise  Deniz Çakır, Tolga Güleç ve Fikret Kuşkan olacak.  Başarılı oyuncuların olduğu dizi seyirci tarafından merak edilmeye başladı. Dizinin kaç bölüm olacağı henüz belli değil.

Deniz Çakır, güzel oyuncu Defne karakteri ile Defne ile Son Gece dizisinin kadın başrol oyuncusu oldu. Muhteşem Yüzyıl, Yasak, EDHO, Vurgun dizi filmlerinde rol aldı.

Tolga Güleç, Defne ile Son Gece dizisinde rol alacak. Tolga Güleç daha önce Öyle Bir Geçer Zamanki, Hatırla Sevgili, Poyraz Karayel, Fazilet Hanım ve Kızları, Leke ve Kırmızı Oda dizilerinde rol aldı.

Fikret Kuşkan ,başarılı oyuncu bir çok dizi filmde rol alan  Defne ile Son Gece dizisinde Deniz Çakır’ın partneri olan Fikret Kuşkan son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol aldı. Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2, Hanımın Çiftliği, Hayat Devam Ediyor, Zalim İstanbul dizilerinde oynadı.

Dizinin tanıtım fragmanı çok yakında...

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Fox Yeni DiziDeniz çakırTolga GüleçFikret KuşkanDiziFragmanDefne Ile Son Gece Fragman
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