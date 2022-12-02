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Film setinde evlilik teklifi!
Çekimleri Erdek’te tamamlanan “Huzurevi Ketum” isimli sinema filminin çalışmalarında bir sette yaşanacak en büyük mutluluk yaşandı.
TV-DİZİ-SİNEMA 02.12.2022, 20:50
“Huzurevi Ketum” isimli sinema filminin usta yönetmeni Emre Bozkurt, tüm ekibi organize ederek başrol oyuncusu Rüya Yürüten’e sahne anlatırken evlenme teklif etti. Bir süre şok yaşayan ünlü oyuncu Rüya Yürüten, teklif karşısında şaşkınlığını üzerinden atar atmaz kabul etti. Başarılı yönetmen bir anlamda mesleğini yaparken kendi hayatının filmini de tasarlayarak, film içinde film çekti. Çekimler tamamlandıktan sonra hazırlıklara başlayacak olan Rüya Yürüten “Benim için inanılmaz bir andı sevdiğim işimi yaparken, sevdiğim adamdan ömürlük mutluluk teklifi almak hiç yaşamadığım bir duyguydu, bir dahada yaşayamam” dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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