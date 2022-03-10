Farah Zeynep Abdullah Oyunculuğuyla Gündemi Salladı
4 Mart Cuma akşamı vizyona giren ve 3 günde 718 bin kişi tarafından izlenerek rekor kıran Bergen filminde rol alan, Farah Zeynep Abdullah oyunculuğuyla gündemi salladı... Abdullah, filmin vizyona girdiği tarihten itibaren her gün sosyal filmi izleyenler övgü dolu yorumlar yaptı...
TV-DİZİ-SİNEMA 10.03.2022, 14:19
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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