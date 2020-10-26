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Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda

Usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç’ın karavanla Türkiye’nin farklı sahil kesimlerini gezdikleri “Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda” tüm bölümleri ile 30 Ekim’de sadece beIN CONNECT’te.

Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda

Digiturk’ün internet tabanlı içerik platformu beIN CONNECT, içerik yelpazesini orijinal yapımlarla genişletmeye devam ediyor.

Erkan Can ve Güven Kıraç, pandemi sürecinde güvenli seyahat edebilmenin çözümünü karavan yolculuğunda buluyor. İstanbul’dan başlayan yolculukları süresince Türkiye’nin tatil beldelerini keşfe çıkan iki usta oyuncu, Bozcaada’dan Foça’ya, Ayvalık’tan Kaş’a kadar birbirinden güzel tatil merkezlerini ziyaret ediyor. Her bölümde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Engin Günaydın gibi birbirinden ünlü isimleri konuk eden ikili, renkli sohbetleri ve tatlı çekişmeleriyle izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Tüm bölümleri 30 Ekim’de beIN CONNECT’te yer alacak olan Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda”, çok yakında beIN İZ’de ekranlara gelecek.

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Erkan CanGüven KıraçBeIN CONNECTDigiturk
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