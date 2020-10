Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda Usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç’ın karavanla Türkiye’nin farklı sahil kesimlerini gezdikleri “Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda” tüm bölümleri ile 30 Ekim’de sadece beIN CONNECT’te.

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:35