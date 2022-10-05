EMİN ALPER’İN YENİ UZUN METRAJLI FİLMİ ‘KURAK GÜNLER’ TÜRKİYE PRÖMİYERİNİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRDİ!

25 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanan, Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in Türkiye galası 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Bölümü’nde gerçekleşti. Antalya’da sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan filmin gösterimine yönetmen Emin Alper’le beraber oyuncular Selahattin Paşalı, Selin Yeninci, Eylül Ersöz, Onur Gürçay ve film ekibi katıldı. Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan filmin gösterimin ardından ekip, basın ve seyircilerin sorularını yanıtladılar.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan ‘Kurak Günler’; bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.

Ay Yapım ile Liman Film’in yapımcısı olduğu ‘Kurak Günler’, 25 Kasım’da Bir Film dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.