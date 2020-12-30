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EFSANEVİ GRUP MFÖ ‘ELE GÜNE KARŞI’ İLE OCAK’TA GAİN’DE

Elli yılla yaklaşan birliktelikleriyle yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en uzun süredir bir arada kalan müzik gruplarından biri olan MFÖ; Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un konser görüntülerinden hararetli tartışmalarına, duygusal anlarından kulis hallerine kadar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış pek çok özel anıyla ‘Ele Güne Karşı’ belgeseli ile Gain’de.

EFSANEVİ GRUP MFÖ ‘ELE GÜNE KARŞI’ İLE OCAK’TA GAİN’DE

Türkiye’de bir çok neslin hayatına dokunan şarkıların altında imzası bulunan efsanevi grup MFÖ, kendileri için özel olarak hazırlanan belgesel serisi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.  Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış birçok anıya tanıklık edeceğimiz MFÖ ile ‘Ele Güne Karşı’ belgeseli, Ocak ayından itibaren yeni nesil video içerik platformu Gain’de. 

Mazhar, Fuat ve Özkan’ın yol arkadaşlıklarına hiç bu kadar yakından tanık olmadınız!

Dillere pelesenk olan pek çok zamansız hit parçanın sahibi MFÖ’nün en sevilen albümlerinin stüdyo kayıtları, Paris’te geçirdikleri 1 ay, Amsterdam ve New York konserlerinden çok özel anlarının yanı sıra müzik için edilen kavgalar ve çatışmalara rağmen ne olursa olsun birbirinden vazgeçemeyen üç yol arkadaşının hikayesine yakından tanıklık etmeye hazır olun.

Türkiye müzik tarihinin en çok dinlenen, söylenen ve bilinen şarkılarından biri olan MFÖ’nün zamansız hitlerinden ‘Ele Güne Karşı’ ile aynı ismi taşıyan belgesel serisinin yönetmenliğini genç ve yetenekli yönetmen Yunus Ozan Korkut üstleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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GainMfÖ
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