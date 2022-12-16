EFSANE PROGRAM “KISMETSE OLUR” İLK BÖLÜMÜYLE İZLENME REKORLARI KIRDI
Efsane program “Kısmetse Olur” uzun bir aradan sonra KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ismiyle YouTube üzerinden izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan ilk bölümüyle bomba gibi bir dönüş yapan program; kısa sürede rekor izlenmeye ulaştı ve trendlerde 1. sırada yer aldı. Twitter’da ise #kısmetseolur hashtagiyle ilk sırada yer alarak adından çokça söz ettirdi!
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Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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