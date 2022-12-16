EFSANE PROGRAM “KISMETSE OLUR” İLK BÖLÜMÜYLE

İZLENME REKORLARI KIRDI!

Efsane program “Kısmetse Olur” uzun bir aradan sonra KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ ismiyle YouTube üzerinden izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan ilk bölümüyle bomba gibi bir dönüş yapan program; kısa sürede rekor izlenmeye ulaştı ve trendlerde 1. sırada yer aldı. Twitter’da ise #kısmetseolur hashtagiyle ilk sırada yer alarak adından çokça söz ettirdi!

Türkiye’de bir ilk… TV’de yayınlandıktan yıllar sonra YouTube’a özel çekilen ve kısa sürede izlenme rekorları kırarak YouTube trendlerde 1. sıraya ulaşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı efsane olmaya devam ediyor. Sunuculuğunu deneyimli televizyoncu Öykü Serter’in üstlendiği program; yayınlandığı ilk bölümden sonra Twitter gündeminde ise #kısmetseolur hashtagi ile birinci sıraya yerleşti.

Ulusal TV kanallarında yayınlanan programların da izlenme oranlarının önüne geçerek birinci oldu. İlk bölümün yayınlanmasında 12 saat sonra 1 milyon izlenmeyi geçen Kısmetse Olur Aşkın Gücü’nün yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.