Dünyayla Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın yataktaki sahnesi olay oldu
Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un ateşli sahnelerinin çok konuşulduğu Dünyayla Benim Aramda dizisinde Sinem karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan da dikkat çekti. Hafsanur Sancaktutan'ın Buğra Gülsoy'un (Tolga) fotoğraflarına bakıp mastürbasyon yaptığı sahneler gündeme bomba gibi düştü.
TV-DİZİ-SİNEMA 22.09.2022, 11:47 22.09.2022, 11:49
Disney+'ta yayınlanan ve başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisi yayınlanır yayınlanmaz olay oldu.
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