DOĞUŞ ÇAY’IN YENİ REKLAM YÜZÜ ÇAĞLA ŞIKEL OLDU

Hayatı güzelleştiren ve lezzetleriyle fark yaratan Doğuş Çay’ın yeni marka yüzü Çağla Şıkel oldu. ‘Her Doğuş Yeniden Doğuş’ sloganıyla yayınlanmaya başlayan reklam filminde oynayan Çağla Şıkel dansı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çay severleri güne Doğuş Earl Grey ile keyifle başlamaya çağırıyor. Bergamot tadıyla Doğuş Earl Grey, her yudumda enfes kokusu ile yeniden doğmuş gibi hissettiriyor.

Güne, müzik ve dans eşliğinde oldukça keyifli başlayan Çağla Şıkel’in herkesi Doğuş Earl Grey içmeye davet ettiği reklam filminin yönetmenliğini Aksel Özcan, yapımını ise Atlantik Film üstlendi. Doğuş Çay ve Çağla Şıkel’in iş birliği yeni reklam filmleriyle devam edecek.

REKLAM KÜNYESİ

REKLAMVEREN: DOĞUŞ ÇAY

MARKA: DOĞUŞ EARL GREY

KREATİF REKLAM AJANSI: GENNA ISTANBUL

KREATİF GRUP: NİLÜFER GÜLATA, BURAK AKINCIOĞLU, GÖKHAN ÜSTÜNEL, CÜNEYT ÖZTÜRK, AYKUT TAŞKIN

YAPIM ŞİRKETİ: ATLANTİK FİLM

YAPIMCI: KAAN MESTUT

YÖNETMEN: AKSEL ÖZCAN