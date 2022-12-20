DOĞUŞ ÇAY’IN YENİ REKLAM YÜZÜ ÇAĞLA ŞIKEL OLDU
Türkiye’nin en güzel çayı Doğuş Çay’ın ‘Her Doğuş Yeniden Doğuş’ sloganıyla çektiği reklam filmi gösterime girdi. Yeni reklam filminde markanın yeni yüzü olan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, güne daha keyifli ve enerjik başlamak için herkesi Doğuş Earl Grey içmeye davet ediyor.
Hayatı güzelleştiren ve lezzetleriyle fark yaratan Doğuş Çay’ın yeni marka yüzü Çağla Şıkel oldu. ‘Her Doğuş Yeniden Doğuş’ sloganıyla yayınlanmaya başlayan reklam filminde oynayan Çağla Şıkel dansı ve enerjisiyle dikkat çekiyor.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, çay severleri güne Doğuş Earl Grey ile keyifle başlamaya çağırıyor. Bergamot tadıyla Doğuş Earl Grey, her yudumda enfes kokusu ile yeniden doğmuş gibi hissettiriyor.
Güne, müzik ve dans eşliğinde oldukça keyifli başlayan Çağla Şıkel’in herkesi Doğuş Earl Grey içmeye davet ettiği reklam filminin yönetmenliğini Aksel Özcan, yapımını ise Atlantik Film üstlendi. Doğuş Çay ve Çağla Şıkel’in iş birliği yeni reklam filmleriyle devam edecek.
REKLAM KÜNYESİ
REKLAMVEREN: DOĞUŞ ÇAY
MARKA: DOĞUŞ EARL GREY
KREATİF REKLAM AJANSI: GENNA ISTANBUL
KREATİF GRUP: NİLÜFER GÜLATA, BURAK AKINCIOĞLU, GÖKHAN ÜSTÜNEL, CÜNEYT ÖZTÜRK, AYKUT TAŞKIN
YAPIM ŞİRKETİ: ATLANTİK FİLM
YAPIMCI: KAAN MESTUT
YÖNETMEN: AKSEL ÖZCAN
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