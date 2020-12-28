Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından...
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
Asgari ücret 2021 yılı için...
Pekin'deki Kovid-19 alarmı sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir
Pekin'deki Kovid-19 alarmı sebebiyle aşılarımızın...
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14...
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşı partilerinin yapılmaması 'tercih' değil 'zorunluluk'tur
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşı partilerinin yapılmaması...

Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm Fragmanı İzle

Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm Fragmanı

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ” İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş”

Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm FragmanDoğduğun Ev Kaderindir IzleDoğduğun Ev KaderindirMEHDİZEYNEPDiziFragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.