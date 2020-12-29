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Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm 2. Fragmanı İzle

Doğduğun Ev Kaderindir 26. Bölüm 2. Fragmanı

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ” İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş” Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

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