DERYA PINAR “YAKMAZ MI SANDIN” GENÇ ŞARKICI İDDİALI GELİYOR

Genç şarkıcı ilk çalışması olan “yakmaz mı sandın” da ki özgün tarzı ile kısa sürede beğeni topladı.



Sözleri Didem Meram, müziği Sinan Özşeker’e ait şarkının düzenlemesi usta isim Fırat Özbaylar tarafından yapıldı.

Derya Pınar DMC etiketi ile yayınlanan şarkısının ardından hız kesmeden devam edeceğini ve son dönemlerde kısır döngüye giren pop müziğe yeni bir soluk getireceğini söyledi.