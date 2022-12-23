Darmaduman Dizisi Final Yapıyor! 9.Bölüm (Final)Fragmanı -24 Aralık Cumartesi

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Aldıkları cevapla ümitleri yerle bir olan Kerem, Ece, Derin, Evren ve Yağız hiç beklemedikleri bir davet haberiyle heyecanlanırlar. Aile masasına atılan taşın hesabını soran Harun kendini hiç de tanıdık olmayan bir yerde bulur. Bir yandan birbirleriyle yüzleşmeye devam ederken bir yandan planı sürdürmeye çalışan çocuklar, ansızın gelen bir yardımla ayağa kalkarlar. Planın sonucu herkesin hayatına sürprizlerle dolu yeni kapılar açacaktır.