Darmaduman Dizisi Final Yapıyor! 9.Bölüm (Final)Fragmanı -24 Aralık Cumartesi
Darmaduman 9.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında sevilerek izlenen Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Darmaduman dizisi final bölümüyle ekrana 24 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00 gelecek.
TV-DİZİ-SİNEMA 23.12.2022, 17:12
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Aldıkları cevapla ümitleri yerle bir olan Kerem, Ece, Derin, Evren ve Yağız hiç beklemedikleri bir davet haberiyle heyecanlanırlar. Aile masasına atılan taşın hesabını soran Harun kendini hiç de tanıdık olmayan bir yerde bulur. Bir yandan birbirleriyle yüzleşmeye devam ederken bir yandan planı sürdürmeye çalışan çocuklar, ansızın gelen bir yardımla ayağa kalkarlar. Planın sonucu herkesin hayatına sürprizlerle dolu yeni kapılar açacaktır.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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