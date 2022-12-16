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Darmaduman 17 Aralık Cumartesi 8.Bölüm 2. Fragmanı İzle
Darmaduman 8.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz Darmaduman dizisinin yeni bölümü 17 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 16.12.2022, 10:00
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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