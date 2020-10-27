Cumhuriyetin 97. Yıl Dönümü TRT’de Kutlanacak

“Ya İstiklal Ya Ölüm” özel yayınıyla TRT 1’de

İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet

Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatan TRT 1’in

ses getiren dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm” özel yayınıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat

23.30’da TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. “Ya İstiklal Ya Ölüm”ün kahramanları, mücadeleci

kişilikleriyle işgale karşı direnip vatanı nasıl savunduklarını gözler önüne serecek dizi, Millî

Mücadele ruhunu bir kez daha ekrana taşıyacak.

Anıtkabir ve I. TBMM Binası’ndan canlı yayınlar

TRT 1’in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ün kabrinden yapacağı canlı yayınlarla,

Anıtkabir’deki atmosfer izleyenlerle paylaşılacak. TRT Haber kanalında, I. TBMM Binası’ndan

09.00-13.00 saatleri arasında “Özel Yayın”, 21.00-23.00 saatleri arasında ise “Birinci Sayfa

Özel” yayını ekranlara gelecek.

“Tarihin Ruhu”nda, geçmişten günümüze Cumhuriyet Bayramları

TRT 2’nin sevilen programı Tarihin Ruhu, Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünde, Cumhuriyet

Bayramlarının arşiv görüntülerini inceleyecek. “Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi, ilk başta

hangi mesajları kitlelere taşıyordu, zamanla hangi mesajlar öne çıktı ve bu değişimlerin

sebepleri nelerdi?” gibi sorulara yanıt aranacak. Cumhuriyetin ilk yıllarından bayram

kutlamaları ve çok özel öyküleri 29 Ekim Perşembe saat 12.00’de TRT 2’de ekranlara gelecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konserler

TRT Müzik’te, Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde TRT ses ve saz sanatçılarının icrası ile 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı’na özel konser saat 20.00’de ekranlara gelecek. TRT Radyo 1, TRT FM,

TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları’nda gün boyunca özel konserler,

programlar ve söyleşilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.