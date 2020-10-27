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Çukur 4.Sezon 9.Bölüm İlk Fragman İzle

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
çukurYamaçCumaliAmca CamaliAkınKaracaSelimVARTOLİERDENETLERKoçovalılar
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