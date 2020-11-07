Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona ayşe kökçü caner cindoruk koronavirüs
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur...
İzmir'de binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir
İzmir'de binası az hasarlı ve...
ABD başkanlık seçiminde Demokratlar Georgia'da öne geçti
ABD başkanlık seçiminde Demokratlar Georgia'da...
Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi
Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona...

Çukur 4.Sezon 10.Bölüm Fragman İzle

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir ve ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
çukurYamaçEfsun ölüyor MuSelim ölmesinCumali Koçovalıçukur Yeni Fragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.