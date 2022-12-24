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Çöp Adam 5.Bölüm Fragmanı- 28 Aralık Çarşamba
Çöp Adam 5.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında her hafta ilgiyle izlenen başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 24.12.2022, 11:08
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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