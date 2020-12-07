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Cartoon Network’ten yepyeni bir çizgi film daha

Çılgın Aile, 7 Aralık’tan itibaren Cartoon Network ekranlarında çocuklarla buluşuyor. Çılgın kardeşlerin maceraları hafta içi 20.00 ve 22.55’te hafta sonu ise 12.30 ve 13.00’de Cartoon Network’te!

Cartoon Network’ten yepyeni bir çizgi film daha

Birbirinden farklı ve eğlenceli çizgi filmlerin adresi Cartoon Network, yeni çizgi filmi Çılgın Aile ile çocukların karşısına çıkıyor. Bir Çocuk, bir Kız, bir Kedi, bir Köpek, bir Fare ve konuşan bir peynirden oluşan, tüm farklılıklara rağmen aile olmanın önemini birbirinden eğlenceli maceralarla anlatan yepyeni bir çizgi film... Çılgın Aile, hafta içi 20.00 ve 22.55’te kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için hafta sonları 12.30 ve 13.00’de Cartoon Network ekranlarına geliyor.

Yepyeni çizgi film Çılgın Aile’yle çılgın maceralara ve çılgın karakterlere hazır olun
Birbirinden farklı becerilere sahip kardeşlerin giriştikleri her iş, çılgın bir maceraya dönüşüyor. Büyük ağabey olan “Çocuk” bir yandan yaramaz kız kardeşine laf anlatmaya çalışırken bir yandan ağabey olarak en doğru kararları vermeye çalışıyor.

Ailenin diğer çılgın üyeleri Köpek, Kedi, Fare ve en havalı üyesi Peynir maceradan maceraya yelken açıyor. Çılgın kardeşler, tüm farklı özelliklerine rağmen iyi bir aile olarak tüm zorlukları aşmayı başarıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Cartoon NetworkçılgınaileTv
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