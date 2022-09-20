“CANIM ANNEM” DİZİSİ AVRUPA’NIN ARDINDAN LATİN AMERİKA’YA AÇILDI

Selin Sezgin, Erol Gedik ve Gece Işık Demirel gibi başarılı oyuncu kadrosu ile Şubat ayında TV8 ekranlarında Türk izleyicilerle buluşan “Canım Annem” önümüzdeki aylarda Arjantin, Uruguay ve Paraguay’da El Trece kanalında ve Peru’daTV Latina kanalında“Amor de Mama” ismiyle izleyiciyle buluşacak

“Canım Annem”Dünya Çapında 13 Ülkeye Satıldı

Yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu PertezveEmrah Şendur’un üstlendiği Canım Annem; küçük Zeynep’in(6) bir kazada annesini kaybetmesi ile başlayan hayat hikayesini anlatıyor. 7 ay önce yayın hayatına başlayan Canım Annem şimdiden13 ülkeye satıldı.Mayıs ayında İspanya’da Mediaset’in Divinity kanalında yayına başlayan yapım, hızla büyüyen bir izleyici kitlesine ulaşıyor ve rekor reytingler alıyor.Canım Annem, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Peru’dan önce İspanya, Bulgaristan, Slovenya, Romanya, Moldova, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya ve İsrail’in önde gelen TV kanallarına satılmıştı, önümüzdeki dönemlerde farklı ülkelere de satışının yapılmasıplanlanıyor.