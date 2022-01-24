Can Yoldaşım oyuncuları kimler - Kanal 7 Hint Rüzgarı

Deepika Singh

Deepika Singh Goyal, Hintli bir televizyon oyuncusu. Star Plus'ın Diya Aur Baati Hum dizisinde Sandhya Rathi rolüyle tanınmaktadır. 32 yaşında olan güzel oyuncu evli ve bir çocuk annesi.

Anas Rashid

Anas Rashid, Hintçe televizyon dizisinde çalışan Hintli bir aktör. Tarihi drama Dharti Ka Veer Yodha Prithviraj Chauhan'da Prithviraj Chauhan'ı ve daha sonra en yüksek puan alan Hint televizyon dizileri arasında yer alan pembe dizi Diya Aur Baati Hum'da Sooraj Rathi rolüyle ün kazandı. 41 yaşında olan yakışıklı oyuncu evli ve bir çocuk babası.

Kanika Maheshwari

Kanika Maheshwari Hintli bir televizyon oyuncusu. En çok Kahaani Ghar Ghar Kii, Raja Ki Aayegi Baraat, Kabhi Aaye Na Judaai, Viraasat, Geet - Hui Sabse Parayi ve Diya Aur Baati Hum gibi dizilerde rolleriyle tanınıyor. Kanika, Zee Gold Ödülleri kazandı.

Neelu Vaghela

Neelu Vaghela, Rajasthani sinemasındaki çalışmaları ile tanınan Hintli bir aktris, dansçı ve televizyon kişisidir. Ayrıca, Santos Opera Rathi'nin sabun opera Diya Diya Baati Hum ve onun devamı Tu Sooraj, Star Sa üzerinde Main Saanjh Piyaji'de rol aldığı ünlüdür. 51 yaşındaki oyuncu evli ve bir çocuk annesi.

Neil Bhatt

Neil Bhatt, Roop - Mard Ka Naya Swaroop'ta Ranveer Singh Vaghela'yı ve Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin'de ACP Virat Chavan'ı canlandırdığı bilinen bir Hintli televizyon oyuncusu.