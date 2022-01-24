Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz
Tüketim limitine ilişkin ihtiyaç varsa...
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 67 bin 23 kişinin...
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun...
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz...

Can Yoldaşım oyuncuları kimler - Kanal 7 Hint Rüzgarı

Kanal 7 ekranlarının sevilen hint dizilerinden olan can yoldaşımın, Başrol oyuncuları kimler ve kimlerle evliler, sevgilileri günlük yaşamlarına dair bilgiler haberimizin devamında...

Can Yoldaşım oyuncuları kimler - Kanal 7 Hint Rüzgarı

Deepika Singh

Deepika Singh Goyal, Hintli bir televizyon oyuncusu. Star Plus'ın Diya Aur Baati Hum dizisinde Sandhya Rathi rolüyle tanınmaktadır. 32 yaşında olan güzel oyuncu evli ve bir çocuk annesi.

Deepika Singh Kimdir

Anas Rashid

Anas Rashid, Hintçe televizyon dizisinde çalışan Hintli bir aktör. Tarihi drama Dharti Ka Veer Yodha Prithviraj Chauhan'da Prithviraj Chauhan'ı ve daha sonra en yüksek puan alan Hint televizyon dizileri arasında yer alan pembe dizi Diya Aur Baati Hum'da Sooraj Rathi rolüyle ün kazandı. 41 yaşında olan yakışıklı oyuncu evli ve bir çocuk babası.

Anas Rashid And His Baby Girl, Aayat's Eid Picture, Father-Daughter Wish 'Chand Mubarak' To Everyone

Kanika Maheshwari

Kanika Maheshwari Hintli bir televizyon oyuncusu. En çok Kahaani Ghar Ghar Kii, Raja Ki Aayegi Baraat, Kabhi Aaye Na Judaai, Viraasat, Geet - Hui Sabse Parayi ve Diya Aur Baati Hum gibi dizilerde rolleriyle tanınıyor. Kanika, Zee Gold Ödülleri kazandı.

Kanika Maheshwari kimdir?

Neelu Vaghela

Neelu Vaghela, Rajasthani sinemasındaki çalışmaları ile tanınan Hintli bir aktris, dansçı ve televizyon kişisidir. Ayrıca, Santos Opera Rathi'nin sabun opera Diya Diya Baati Hum ve onun devamı Tu Sooraj, Star Sa üzerinde Main Saanjh Piyaji'de rol aldığı ünlüdür. 51 yaşındaki oyuncu evli ve bir çocuk annesi.

Diya Aur Baati Hum&#39;s Kanica Maheshwari reunites with on screen mom-in-law Neelu Vaghela - Times of India

Neil Bhatt

Neil Bhatt, Roop - Mard Ka Naya Swaroop'ta Ranveer Singh Vaghela'yı ve Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin'de ACP Virat Chavan'ı canlandırdığı bilinen bir Hintli televizyon oyuncusu.

Neil Bhatt: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin is precious to me because my personal and professional life both are going great

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Can Yoldaşım Oyuncuları KimlerCan Yoldaşım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.