Can Yoldaşım 226. Bölüm Fragmanı- 13 Mart Pazar
Kanal 7’nin sevilen günlük hint dizisi Can Yoldaşım 226. Bölüm fragmanı haberimizin devamında bulabilirsiniz.
TV-DİZİ-SİNEMA 13.03.2022, 00:51
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
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hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 13 Mart 2022
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|13:19
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|28
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Kasımpaşa
|29
|35
|13. Galatasaray
|28
|35
|14. Antalyaspor
|28
|35
|15. Sivasspor
|28
|34
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. M. United
|29
|50
|5. Arsenal
|25
|48
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|27
|22
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Villarreal
|28
|45
|7. Real Sociedad
|27
|44
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Elche
|28
|32
|14. Rayo Vallecano
|26
|31
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|19