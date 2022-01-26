Camdaki Kız 28. Bölüm 2. Fragman- Nalan Hamile mi? Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümününde, Nalan'ın hamileliği bomba gibi düştü. Nalan Serhat ve annesi arasında bir seçim mi yapacak? yoksa bebeği için başka bir yol mu seçecek? Hepsi ve daha fazlası bu haftaki bölümde...

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:49