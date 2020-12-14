Çalışanlar gün içinde şekerleme yapıp Netflix izliyor!

Küresel salgın sırasında çalışma ortamımız güvenli ofislerden mutfak masalarına doğru kayarken, iş ve özel hayatları dengelemekte birçok zorlukla karşılaştık. Dünya Ekonomik Forumu'na göre bu yıl uzaktan çalışanlar, çocuk bakımı ve dijital bağlantı gibi zorluklarla karşılaştı. Bununla birlikte, uzaktan çalışmaya geçen bazı ofis personeli bu deneyimin tadını çıkardı ve bundan sonra da korumak istedikleri bazı zevkleri keşfetti.

Ankete katılanların çoğu rahat kıyafetlerle çalışmaktan keyif aldı. %51'i bu yaşam tarzına alıştı ve gelecekte bunu norm haline getirmek istiyor. Uzun yolculuklara veda etmek, işe başlamadan beş dakika önce uyanabilecekleri için çalışanları daha mutlu etti ve birçoğu gün içinde kestirme fırsatı yakalamaktan keyif aldı (%36).

Yeni normalin avantajlarını keşfetmeye devam eden Türkiye’deki katılımcıların %33’ü bahçede veya balkonda dışarıda çalışmaktan hoşlanıyor, %40’ı çalışırken art arda Netflix izliyor. Çalışanlar tarafından tercih edilen diğer avantajlar arasında video oyunları için daha fazla zaman (%33), paket servis öğle yemeği (%17) ve daha az duş almak (%9) bulunuyor.

Bununla birlikte, bu yeni keşfedilen açık fikirlilik yalnızca fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital güvenlik söz konusu olduğunda belirli sorumlulukların yerine getirilmesini gerektiriyor. Cihazlarımızda güvenilir güvenlik çözümlerine sahip olmak, gevşemenin tadını çıkarırken kişisel gizliliğimizi korumak adına çok önemli.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “Karantina süreci evden çalışmalarına izin verilenleri iki yönlü etkiledi. Bir yandan çalışanlar nihayet büyük şehir hayatının olumsuz yanlarını unutup daha rahat bir ortamda çalışma fırsatı buldu. Öte yandan üretken kalmak için mücadele ederken, çalışma alanlarını yeniden düzenlerken ve yeni alışkanlıklar geliştirirken birçok zorlukla da karşılaştılar. Evden çalıştığınızda gizliliğiniz daha büyük bir risk altına giriyor ve bu da dijital güvenliği hayati hale getiriyor” diyor.

Kaspersky, cihazlarınızın hem iş hem de kişisel kullanımda güvende kalmasını sağlamak için şunları öneriyor: