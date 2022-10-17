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‘ÇAKALLARLA DANS 6’ AFİŞİ YAYINLANDI

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 6’ afişini yayınladı. Çekimleri İstanbul, Bodrum ve Kos Adası’nda gerçekleştirilen film, 2 Aralık’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

TV-DİZİ-SİNEMA 17.10.2022, 11:35
‘ÇAKALLARLA DANS 6’ AFİŞİ YAYINLANDI

Türk sinemasının en uzun soluklu film serilerinden biri olan ‘Çakallarla Dans’ın yeni macerasında seyircinin çok sevdiği ‘Çakallar’ bu kez sınırları aşıyor ve yurt dışına açılıyor! 2010’da vizyona giren ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden ‘Çakallarla Dans’ın ekibine dikkat çekici yeni isimler de eklendi. 

‘Çakallarla Dans 6’da efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geliyor. Altıncı filmde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç ve Kemal Zeydan kadroya katılıyor. 

‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.

‘Çakallarla Dans 6’, 2 Aralık’ta sinemalarda.

#ÇAKALLARLA DANS 6
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