"Çakallar" Cuma günü sinema salonlarında!

Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin TİM Show Center’da düzenlenen galası yoğun katılıma sahne oldu.

‘Çakallarla Dans 6’nın galasına Haluk Levent, Demet Akbağ, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Burak Sağyaşar, Ferhat Aslan, Murat Cemcir, Uğur Güneş, Hande Katipoğlu, Zeynep Demirel, Eda Özerkan, Toygan Avanoğlu, Birol Namoğlu-Derya Beşerler, Eylül Su Sapan, Doğan Akdoğan, Yunus Emre Yıldırımer, Zafer-Binnaz Ergin, Emre Basalak, Yosi Mizrahi, Nazlı Tosunoğlu katıldı.

‘Çakallarla Dans 6’ ekibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, galada senarist Ali Tanrıverdi ve yönetmen Murat Şeker ile birlikte basının karşısına geçti.



Murat Şeker: Seyircimiz için özel ve beklediğimiz bir gün, yıllar sonra tekrar bir aradayız. Türk sineması da heyecanla 2 Aralık’ta vizyona girmemizi bekliyor. ‘Çakallarla Dans’ birçok yönetmene ve yapımcıya nasip olmayacak şekilde kadro dağılmadan 6.kez yapıldı. Ne olursa olsun ayrılmadık, inşallah bundan sonra da ayrılmayız. Sizin huzurunuzda ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum.

Didem Balçın: Aşırı heyecanlıyız, seyircimizi sinema salonlarına bekliyoruz. Bol kahkahalı bir film izleyeceğiz herkese şimdiden iyi seyirler.

Hakan Bilgin: Sadece bu güzel çalışmayı, mizahı, samimiyeti merak eden birçok insan var Türkiye’de. Dört senelik bir aranın ardından yeniden aynı samimiyet ve mizahla çok iyi bir film çektik. Bütün seyircimizi sinemaya bekliyoruz.

Şevket Çoruh: Biz tarihi bir seri çektik. Bu tarihi seri Türk sinemasına da bir imza attı. Bu projenin içinde olmak ve cuma günü seyircimizle buluşacak olmak bize heyecan veriyor. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyoruz.

Mine Kılıç: İnanılmaz bir ekiple serinin altıncı filmine yetiştiğim için çok mutluyum. Şahane bir film oldu.

Murat Akkoyunlu: Sinema filmi sinemada izlenir o yüzden bugüne kadar bizi destekleyen seyircimizi sinemaya bekliyoruz.

Timur Acar: 2010’da başladığımız yolculuğumuz hala devam ediyor. Cuma günü itibariyle tüm izleyicilerimizi salonlara bekliyoruz.

Nurettin Sönmez: Efsane bir ekibe dahil oldum çok eğlendim sadece iyi oyuncu değil harika insanlar, bir kez daha çok teşekkür ederim.

İlker Ayrık: ‘Çakallarla Dans 6’ hepimize hayırlı olsun.

Ali Tanrıverdi: İzleyicimize tek söyleyeceğimiz şey; biletlerini alsınlar, iki saat filmi izlesinler her şeyi unutup gülsünler, eğlensinler, mutlu uyansınlar.

Film başlamadan önce salonda seyirciye kısa bir konuşma yapan Murat Şeker, ekibin görünmeyen kahramanlarına da teşekkürlerini iletti. Ayrıca ilk filmden beri ‘çakallar’ arasında ‘Fatma’ karakterine hayat veren Didem Balçın’ı sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sonlanan konuşmaların ardından tüm ekip filmi birlikte izledi.

Kahkahanın bir dakika bile eksik olmadığı izlemenin ardından tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Serinin altıncı filmin ‘Çakallar’ın vize ile imtihanını ve Yunan adası Kos’ta yaşadıkları kahkaha yüklü macerayı konu alıyor. ‘Çakallarla Dans 6’nın senaryosunda tüm seride olduğu gibi Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzası var.