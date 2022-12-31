Büyük Aşk Bitti! Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Ayrıldı
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu adı partneriyle anılması 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla aralarını bozdu. İddialara göre bilinmeyen bir nedenden dolayı Mert Yazıcıoğlu Sevgiliyle birlikte kullandıkları evi terk etti.
TV-DİZİ-SİNEMA 31.12.2022, 15:34
Dört yıllık birlikteliklerini ani bir şekilde sonlandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı. Ünlü çift birbirlerini takip etmeye devam ederken konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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