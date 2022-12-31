Büyük Aşk Bitti! Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Ayrıldı

Dört yıllık birlikteliklerini ani bir şekilde sonlandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayrılıktan sonra ilk hamle Yazıcıoğlu'ndan geldi. Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu ile fotoğraflarını Instagram'dan yavaş yavaş silmeye başladı. Ünlü çift birbirlerini takip etmeye devam ederken konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadılar.