Buse Terim Giydiği Kırık Fincana Benzeyen Tasarım Ayakkabısıyla Dalga Konusu Oldu- Ayakkabının Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Buse Terim Bahçekapılı,Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden. Modadan sağlığa bir çok konuda kitlelere ulaşan Bahçekapılı, geçen gün giydiği kırık fincana benzeyen kırmızı topuk detaylı ayakkabısıyla verdiği pozlar çok konuşuldu. Takipçileri tarafından beğenilmeyen ayakkabı dalga konusu yapıldı.

Verdiği kilolardan sonra özellik giyim konusunda adından söz ettiren Buse Terim Bahçekapılı'nın kırık fincan görüntülü ayakkabısının lüks bir markaya ait olduğu öğrenildi.