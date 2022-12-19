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BURAK SEVİNÇ ‘ROZA’ FİLMİ İÇİN SETE ÇIKTI!
Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’ filmi için çekimler devam ediyor. Yapımı Akiz Yapım’a, yapımcılığı Selma Akgün ve Erden Umut Akgün’a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.
TV-DİZİ-SİNEMA 19.12.2022, 15:59
Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını beyaz perdeye aktaran Roza; etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sinema salonlarına iz bırakmaya hazırlanıyor.
Filmin başrollerinden biri olan sevilen oyuncu Burak Sevinç de ‘Roza’ için sete çıktı. İlk set gününün heyecanını yaşayan Sevinç, klaketle objektiflere poz verdi.
Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay’ın kadrosunda yer aldığı film 2023 yılında sinemalarda seyirciyle buluşacak.
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