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'Burak Budak başarılı radyo programları ile en çok dinlenenler arasında yerini aldı'
TV-DİZİ-SİNEMA 01.11.2022, 16:07
2009'dan bugüne yayınladığı birbirinden güzel radyo programları ile dikkatleri üzerine çeken ve beğeniyle takip edilen, ünlü radyocu Burak Budak, Fix Radyo'da uzun süredir kendi adını taşıyan 'Burak Budak'la Kayda Değer' isimli programı ile dinleyicilerinden tam not alıyor.
En çok dinlenenler arasında yerini alan Ünlü radyocunun, hafta içi 18:00'de başlayan programında ağırladığı birbirinden renkli konukları ile sohbetleri ve dinleyicileri ile paylaştığı şarkılar da takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
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