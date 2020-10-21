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“Bir Yeşilçam Hikayesi” Konseri TRT 2’de

Yeşilçam’a damga vuran filmlerin unutulmaz şarkıları, TRT sanatçılarının yorumuyla “Bir Yeşilçam Hikayesi” adlı konserle TRT 2’de ekranlara gelecek. Konserde sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar da şarkıların ve filmlerin tarihsel önemini keyifli anekdotlarla anlatacak.

“Bir Yeşilçam Hikayesi” Konseri TRT 2’de

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin Türk sinemasına saygıyla düzenlediği konserde TRT
İstanbul Radyosu’nun ses ve saz sanatçıları, kuşaktan kuşağa söylenen ünlü eserleri icra
edecek. Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı’nın çekildiği mekân olan Adile Sultan
Kasrı’nda düzenlenen konserde, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar da
şarkıların ve filmlerin tarihsel önemini izleyiciye aktaracak.
Zeki Müren’den “Tekrar Bana Dönsen”, “Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin”, Arif Sami
Toker’den “Bir Kere Sevdim Diye”, Teoman Alpay’dan “Ben Sensiz, Sen Bensiz”, İsmet
Nedim’den “Boş Çerçeve” gibi toplam 12 eserin seslendirildiği konserin ilk bölümü koronun
seslendirdiği “Dudaklarında Arzu” şarkısıyla sona erecek.
İki bölüm halinde yayımlanacak “Bir Yeşilçam Hikayesi” konserinin ilk bölümü 23 Ekim Cuma
saat 20.00’de, ikinci bölümü ise 30 Ekim Cuma akşamı TRT 2 ekranında izleyiciyle buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
Bir Yeşilçam HikayesiTRT 2Alin TaşçıyanMehmet Açar
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