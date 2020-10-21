“Bir Yeşilçam Hikayesi” Konseri TRT 2’de

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’nin Türk sinemasına saygıyla düzenlediği konserde TRT

İstanbul Radyosu’nun ses ve saz sanatçıları, kuşaktan kuşağa söylenen ünlü eserleri icra

edecek. Türk sinemasının klasiklerinden Hababam Sınıfı’nın çekildiği mekân olan Adile Sultan

Kasrı’nda düzenlenen konserde, sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar da

şarkıların ve filmlerin tarihsel önemini izleyiciye aktaracak.

Zeki Müren’den “Tekrar Bana Dönsen”, “Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin”, Arif Sami

Toker’den “Bir Kere Sevdim Diye”, Teoman Alpay’dan “Ben Sensiz, Sen Bensiz”, İsmet

Nedim’den “Boş Çerçeve” gibi toplam 12 eserin seslendirildiği konserin ilk bölümü koronun

seslendirdiği “Dudaklarında Arzu” şarkısıyla sona erecek.

İki bölüm halinde yayımlanacak “Bir Yeşilçam Hikayesi” konserinin ilk bölümü 23 Ekim Cuma

saat 20.00’de, ikinci bölümü ise 30 Ekim Cuma akşamı TRT 2 ekranında izleyiciyle buluşacak.