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Bir Küçük Gün Işığı 19 Aralık Pazartesi 16.Bölüm 2. Fragmanı
Bir Küçük Gün Işığı 16.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya gibi oyuncuların yer alan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 19 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 19.12.2022, 11:02
son bölüm özeti;
Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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