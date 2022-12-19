Bir Küçük Gün Işığı 19 Aralık Pazartesi 16.Bölüm 2. Fragmanı

son bölüm özeti;

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir. Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır. Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener. Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.