Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm Fragmanı- 26 Aralık Pazartesi
Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında sevilerek izlenen başrollerinde Berk Oktay ve Seray Kaya'nın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Son Bölümde Neler Oldu?
Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır. Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır. Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister. Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz. Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur. Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder. Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru ani, nikâh törenini, bekliyordur. Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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