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Bir Küçük Gün Işığı 16.Bölüm Fragmanı- 19 Aralık Pazartesi
Bir Küçük Gün Işığı 16.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında sevilerek izlenen Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümü 19 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 13.12.2022, 15:12
Son bölümde neler yaşandı?
Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır. Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir. Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar. Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır. Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir. Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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