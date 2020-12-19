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Bir Annenin Günahı 5 Bölüm Fragmanı 2 İzle

Yağmur, Yusuf'u arayarak şok bir haber veriyor. Gittiği evde kendisini zor durumda bırakacak bir olayla karşılaşıyor. Elleri kanlı bir şekilde çıktığı evde gerçekleşen olay yüzünden tek güvendiği kişi olarak Yusuf'tan yardım istiyor. Yusuf, Yağmur'un düştüğü durum karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Olayı araştırdığı sırada Yağmur tutuklanıyor. Kazım ise, Suna'ya Sadri'yi öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Suna, Kazım'ın anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bir Annenin Günahı yeni bölümüyle 19 Aralık Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

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