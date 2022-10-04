BESTE KÖKDEMİR’İN HAYALİ GERÇEK OLDU!

Muhteşem prodüksiyonu ve benzersiz aksiyon sahneleri ile dikkat çekecek CJ ENM Türkiye imzalı film, sıra dışı rollerde seyirci karşısına çıkacak yıldız oyuncularıyla çok konuşulacak.

Başrolünde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın yer aldığı film, genç oyuncu Beste Kökdemir için ise ayrı bir anlam ifade ediyor.

Beste Kökdemir daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalinin Cengiz Bozkurt’la birlikte çalışmak olduğunu söylerken, ‘KİM BU AİLE?’ ile hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Filmde baba kızı canlandıran ve kısa sürede uyum yakalayan ikili, aksiyon sahnelerinde de sırt sırta dövüştü!

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘KİM BU AİLE?’ kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralarak burada istemeden çok başarılı olan komiser Adem ve bu operasyonda kendisine destek veren ‘toplama aile’sinin eğlenceli öyküsünü anlatıyor.

KOMEDİ FİLMİ ÇEKTİLER AMA

AKSİYON İÇİN KAMPA GİRDİLER

Filmin başrol oyuncuları proje için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta aksiyon yönetmen Youn Dae-Won ile özel bir eğitim kampına katıldı. Zorlu eğitim sürecinde filmdeki birbirinden zorlu aksiyon sahnelerine yoğun şekilde hazırlanan oyuncular Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya, yer aldıkları zorlu sahnelerin altından başarıyla kalktı.