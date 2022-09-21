BERKUN OYA İMZALI CİCİ’NİN İLK TANITIM FRAGMANINI İZLE
NETFLIX, BERKUN OYA İMZALI CİCİ’NİN İLK TANITIM FRAGMANINI VE GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTI
TV-DİZİ-SİNEMA 21.09.2022, 11:09 21.09.2022, 11:13
Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile 30 yıl sonra eski evlerinde yeniden bir araya geliyor. Görkemli kadrosuyla dikkat çeken Cici, 27 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te!
Cici Hakkında:
Oyuncu kadrosunda (alfabetik sırayla) Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit, İncinur Daşdemir, Nur Sürer, Okan Yalabık, Olgun Şimşek, Şevval Balkan ve Yılmaz Erdoğan gibi güçlü isimleri buluşturan Cici, acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir ailenin yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını konu alıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Berkun Oya’nın üstlendiği filmde aradan geçen uzun yıllardan sonra gerçekleşen bu buluşmayla birlikte bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılıyor.
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