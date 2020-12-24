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Benim Adım Melek 46.Bölüm Fragman İzle

Benim Adım Melek 30.Bölümde Neler Yaşandı?

Halil’in aşkını öğrenen Melek, yıllar önce gidişiyle yarattığı yıkımla yüzleşirken kendini bu aşkın neresinde bulacak? Cumali’nin inzivaya çekilmesi iki konakta nelere sebep olacak? Ömer ve Halil Cumali’yle konuşsalar da Cumali Antep’e dönmemekte kararlıdır, o artık her şeyden vazgeçmiştir. Oğlunun acısını yüreğinde taşıyan Kenan, Adnan’a düzenlenen operasyonun arkasında Halil’in olduğunu öğrenince oklarını Halil’e yöneltmiştir, Alpay’la ettikleri intikam yemininde artık eyleme geçme vakti gelmiştir. Funda ise Alpay’ın kendisinden çok Kenan’la zaman geçirmesinden şikayetçidir. Mirza’nın Defne’yle konuşması Defne’ye nasıl bir kapı açacaktır? Ömer aile büyükleri tarafından bir çıkmaza sokulduğunu düşünerek Defne ve kendisi için bir çözüm yolu arar. Cumali’nin rahmetli oğlu Hüseyin’in ölüm yıldönümü için handa verilen yemeğe gelen Karadağlar ve Şirhanlar hangi haberle şoke olacaktır? Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de ????

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