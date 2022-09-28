BAŞROLLERİNİ SAADET IŞIL AKSOY VE ERTAN SABAN'IN PAYLAŞTIĞI "İGUANA TOKYO" FİLMİNDE SANAL, GERÇEK Mİ? GERÇEK, SANAL MI?
Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği yeni filmi “İguana Tokyo”, M² adlı bir sanal gerçeklik oyunun insan dünyasını zapt edişini sıradışı ve zekice bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.
TV-DİZİ-SİNEMA 28.09.2022, 11:53
Her yaştan ve statüden insanın kendini içinde özgürce kaybedebildiği bu oyun; Tokyo’da yaşayan anne, baba ve küçük kızdan oluşan sıradan bir aile için kazananın aileyi yönettiği tehlikeli bir deneyime dönüşür. Ailenin M²’yi en iyi oynayan kızı, elindeki bu güç sayesinde gerçeklikle gerçek olmasını istedikleri arasında gezinir. Gerçek dünyayla fantezi dünyası arasındaki ayrımı sadece evin evcil hayvanı olan iguananın varlığı ortaya koyar…
Başrollerini Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban ve Deniz Ülkü’nün paylaştığı “İguana Tokyo”; 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında dünya prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.
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