Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kanal 7 Emanet Dizisi 56. Bölüm Fragman koronavirüs korona corona tarihi eser
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...
Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden...
Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak
Bu topraklarda bir tek terörist...
Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle ilişkili hale getirilemez
Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı...

Baraj 15. Bölüm 2. Fragmanı İzle

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

Anahtar Kelimeler:
Baraj 15. Bölüm 2. FragmanıBarajDiziFragmanFox DiziDizilerBaraj Yeni Bölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.