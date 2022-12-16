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Balkan Ninnisi 22 Aralık Perşembe 23.Bölüm Fragmanı İzle
Balkan Ninnisi 23.Bölüm Fragmanı yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen başrollerinde Emre Bey ve Merih Öztürk yer alan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 16.12.2022, 12:36 16.12.2022, 12:56
Son bölümde neler yaşandı?
Dükkanın battığını öğrenen Süleyman'ın sevinci kursağında kalır. Arif, Ertan ve Zafer'e çok kızar. İstanbul'dan kızını alıp gelen Nina ve Süleyman, Sofia'yı aileye alışması için konağa götürür. Ne var ki Sofia, onları ailesi olarak görmez ve bir an önce orayı terk etmek ister. Dükkanı batırdıkları için işin içinden çıkamayan Arif, Ertan ve Zafer ise çareyi dükkanı satmakta bulurlar. Ancak dükkanı yüksek bir fiyata satmak isterken mafyayla karşı karşıya kalırlar. Onlar paralarının peşine düşerken, mafya Sefo'yu rehin alır. Bu durumu Süleyman'dan her ne kadar sakladıklarını düşünseler de Sofia her şeyi anlatacaktır.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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