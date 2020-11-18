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Babil 20. Bölüm Fragman Final Bölümü

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan’ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

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