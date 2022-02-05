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Baba 1. Bölüm 2. Fragman- 15 Şubat Salı Başlıyor!

SHOW TV ekranlarında yeni soluk büyük beğeniyle izlenecek olan Baba dizisinin ilk bölümü 15 Şubat Salı akşamı ekranlarda olacak. Kadrosunda Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş gibi usta oyuncular yer alıyor.

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