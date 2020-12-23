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Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği

Türkiye’yi, özellikle de İstanbul’u çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Azerbaycanlı yönetmen Bakhtiyar Alakbarov, bu kez bir klip çekimi için Türkiye’ye geldi. Sanatçı Zeyn’in yeni klibinin yönetmen koltuğunda oturan Alakbarov, yakında sanat dünyasının dev isimlerinden biriyle de sürpriz bir projeye imza atacaklarını açıkladı.

Azerbaycanlı yönetmenden sürpriz işbirliği

Azerbaycanlı yönetmen Bakhtiyar Alakbarov tam bir müzik âşığı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kendine ait bir müzik stüdyosunu bulunan Alakbarov, yönetmenliğin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapıyor. Bugüne dek aralarında Çinare Melikzade, Nahide Babaşlı, Ayten Rasul’un da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle çalışan Alakbarov, son olarak Azerbaycanlı yıldız Röya için “Katilim” isimli bir şarkı hazırladı. 

ÇOK SES GETİRECEK

Türk ve Özbek sanatçılarla da çalışan Bakhtiyar Alakbarov, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Alakbarov, sanatçı Zeyn’in yeni single’ının klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. Çekimleri tamamladıktan sonra Melodi Müzik Group ile yeni projeler için anlaşmalar yapan Bakhtiyar Alakbarov, yakında çok ses getirecek bir çalışmaya imza atacağını açıkladı: “Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biriyle dev bir proje hazırlığındayız. Sürprizimiz büyük ses getirecek.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Bakhtiyar AlakbarovSinema Haberleri
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