Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona yeşil bölge saray kırtasiye İşletme sahibi yunus mangırcı
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına...
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'tan konvoya saldırı: 6 ölü
Somali’de terör örgütü Eş-Şebab'tan konvoya...
Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe Mesut Özil'in transferi için...
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 6...

Ayta Sözeri’nin yeni dizi heyecanı

Ünlü sanatçı Ayta Sözeri, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ayta Sözeri’nin yeni dizi heyecanı

AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan Ayta Sözeri“Pandemi dönemini herkes gibi evde geçirdik ve evde geçirmeye devam ediyoruz. Evde kaldığımız süre içinde projeler ürettik ve hazırlıklar yaptık, sağlığımıza dikkat ettik. Yeni yılda dijital konserler verdik. Bu konserlerle motive olduk” diyen sevilen sanatçı bir de dizi müjdesi verdi: “Yeni bir diziye başlıyorum. Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde Blue TV’de yayınlanacak dizide rol alıyorum. Heyecanlıyım.” 

Umarım virüs en kısa sürede ülkemizi ve dünyayı terk eder ve hepimiz rahat bir nefes alırız” temennisinde bulunan Ayta Sözeri, bir süre daha mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ayta SözeriMagazin HaberleriYeni DiziÇağan IrmakBlue Tv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.