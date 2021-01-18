Ayta Sözeri’nin yeni dizi heyecanı

AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan Ayta Sözeri, “Pandemi dönemini herkes gibi evde geçirdik ve evde geçirmeye devam ediyoruz. Evde kaldığımız süre içinde projeler ürettik ve hazırlıklar yaptık, sağlığımıza dikkat ettik. Yeni yılda dijital konserler verdik. Bu konserlerle motive olduk” diyen sevilen sanatçı bir de dizi müjdesi verdi: “Yeni bir diziye başlıyorum. Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde Blue TV’de yayınlanacak dizide rol alıyorum. Heyecanlıyım.”

“Umarım virüs en kısa sürede ülkemizi ve dünyayı terk eder ve hepimiz rahat bir nefes alırız” temennisinde bulunan Ayta Sözeri, bir süre daha mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.