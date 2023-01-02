AYAK İŞLERİ 3. SEZON BAŞLADI

Aksiyon, macera, felsefe ve kahkaha… GAİN Orijinal yapımı Ayak İşleri, 3. sezonuyla 1 Ocak’ta bomba gibi geri döndü. Evren, tüm yaşadıklarına rağmen içine kapanmayı reddedip yolunu bulmak için Polaris’i arayadursun, Vedat her zaman olduğu gibi eşsiz mesleki sezgileriyle yine çok pis olayların içine düştüklerinin kokusunu alabiliyordu. Kapkaranlık bir gecede birer bardak ayran eşliğinde kendilerine gelmeye çalışırlarken tanık oldukları gizemli kaza, bakalım ikiliyi hangi maceralara sürükleyecekti…

Aksiyon ve komedi dozu iyice yükseliyor

Yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu’nun oturduğu, senaryosunu ise Caner Özyurtlu, Volkan Öge ve Deniz Alnıtemiz’in birlikte kaleme aldığı Ayak İşleri bu sezon hem prodüksiyonuyla hem de yepyeni hikâyeleriyle iddiasını bir adım ileri taşıyor. Vedat ve Evren karakterlerine hayat veren Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar, aksiyon ve kahkaha dozu iyice yükselen yeni sezonda da kendilerine hayran bırakıyor.

Sevilen ikiliye her bölüm sürpriz isimler eşlik ediyor

İlk iki sezonda olduğu gibi 3. sezonda da Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’a birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor. Berkay Ateş, Selin Yeninci, Çağdaş Onur Öztürk, Şenay Gürler, Taner Barlas, Alp Öyken, Kamil Güler, Esra Kızıldoğan ve Cihan Talay gibi çok sevilen oyuncuların konuk olduğu 3. sezonun ilk iki bölümü şimdi ve sadece GAİN’de!