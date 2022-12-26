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ATV'nin Yeni Dizisi Ateş Kuşları 1.Bölüm 3. Fragmanı
Ateş Kuşları 1.Bölüm 2. Fragmanı yayınlanmıştır. ATV ekranlarında merakla beklenen başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik yer aldığı yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ilk bölümü yakında sizlerle.
TV-DİZİ-SİNEMA 26.12.2022, 15:31
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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