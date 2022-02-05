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Aşk Yakar 5. Bölüm Fragmanı - 5 Şubat Cumartesi

Kanal 7 yepyeni bir Hint dizisini daha sevenlerinin beğenisine sunuyor. Mehek ve Shaurya’nın gelgitlerle dolu aşkının anlatıldığı Zindagi Ki Mehek, Aşk Yakar adıyla Kanal 7 ekranlarında. Aşk Yakar 5. Bölüm Fragmanı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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