Aşk Yakar 5. Bölüm Fragmanı - 5 Şubat Cumartesi

Kanal 7 yepyeni bir Hint dizisini daha sevenlerinin beğenisine sunuyor. Mehek ve Shaurya’nın gelgitlerle dolu aşkının anlatıldığı Zindagi Ki Mehek, Aşk Yakar adıyla Kanal 7 ekranlarında.
Aşk Yakar 5. Bölüm Fragmanı haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.