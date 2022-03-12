Arka Sokaklar 619.Bölüm Fragmanı- 18 Mart Cuma

Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

TV-DİZİ-SİNEMA 12.03.2022, 02:22
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Mart 2022
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 13:19
İkindi 16:36
Akşam 19:14
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18